Skifahren im Burgenland: Liftbetrieb in Wiesen startet

Es ist so weit: In Wiesen wird am morgigen Dienstag der Startschuss zur Eröffnung der Skisaison fallen. Lukas Weghofer, Präsident des Schiklubs Wiesen kündigte den Auftakt für 14 Uhr an: „Wir haben 15 Zentimeter Neuschnee und haben zusätzlich in den vergangenen Tagen auch beschneit“, sagt Weghofer.

Damit sollte dem Ski- und Rodelspass in der Gemeinde Wiesen vorerst nichts im Wege stehen.