Silo von Tischlerei in Stegersbach stand in Flammen

In Stegersbach (Bezirk Güssing) ist in der Nacht auf Dienstag ein Silo einer Tischlerei in Brand gestanden. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach Mitternacht von Anrainern alarmiert, die von einem lauten Knall - laut Feuerwehr vermutlich von einer Staubexplosion - geweckt worden waren und daraufhin die Flammen entdeckten.

Fünf Feuerwehren rückten aus, die Löscharbeiten dauerten rund vier Stunden. Verletzt wurde niemand, hieß es auf APA-Anfrage von der Landessicherheitszentrale.