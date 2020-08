Sichere Reisen mit dem Bus – auch nach Kroatien

Kooperation

„Wir sind alle Traditionsunternehmen mit mehreren tausend Stammkunden. Wir hoffen, zusammen so viele von unseren Angeboten begeistern zu können, um Fahrten durchführen zu können“, sagt Ochsenhofer. Das gemeinsame Reiseprogramm kann in allen fünf Unternehmen gebucht werden. Die Touren werden von den unterschiedlichen Unternehmen durchgeführt.

13 Reisen werden angeboten, die meisten führen durch Österreich. Eine führt die Urlauber auch nach Slowenien und Kroatien. „Hier sind wir mit Hotels in Verbindung, die nach der Reise kostenlose Covid-19 Tests anbieten“, sagt Sagmeister. So gäbe es bei der Heimreise keine Probleme an der Grenze.

Sicherheit

Auch in den Bussen selbst gibt es besondere Maßnahmen. In einem Bus mit 60 Sitzen werden maximal 30 Leute transportiert. „Wir haben Busse mit Be- und Entlüftungssystem, so werden zwischen 7.000 und 13.000 Kubikmeter Luft umgewälzt“, sagt Siegfried Tanczos, Geschäftsführer bei Südburg. So wird die Luft im Inneren des Busses 60 bis 100 Mal pro Stunde getauscht. Beim Ein- und Ausstieg stehen Desinfektionsmittel bereit und der Bus wird jeden Tag gereinigt. „Wir wollen den Urlaubern ein sicheres und angenehmes Reisen ermöglichen“, sagt Sagmeister. Weitere Destinationen sind geplant.