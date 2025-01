Warum die Diözese Eisenstadt ein Weingut im Südburgenland kauft

In gut informierten Kreisen wurde schon länger darüber gemunkelt, am Dienstag erfolgte die offizielle Bestätigung: Die Diözese Eisenstadt hat das renommierte Weingut Schützenhof von Markus Faulhammer in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) gekauft.

Aber nach dem Eintrag ins Grundbuch war klar, dass diese Details zum Projekt bald bekannt gegeben werden. Am Dienstag war es dann so weit.

"Die Wirtschaftliche Generaldirektion der Diözese Eisenstadt hat sich im vergangenen Jahr in Abstimmung mit den diözesanen Gremien (Domkapitel, Diözesaner Wirtschaftsrat; Anm.) dazu entschlossen, am Bieterverfahren rund um das Weingut Schützenhof am Eisenberg teilzunehmen und hat schließlich den Zuschlag für das Weingut erhalten", heißt es in einer ersten Stellungnahme.

"Über den Kaufpreis wurde zwischen dem bisherigen Eigentümer und dem Auktionshaus, das die Versteigerung abgewickelt hat, Stillschweigen vereinbart. Es sei jedoch erwähnt, dass der Preis deutlich unter dem tatsächlichen Wert des Weinguts liegt", wird in der Aussendung betont. Für Tradition und regionale Strukturen "Mit dem Weingut am Eisenberg möchten wir eine Tradition wiederbeleben, die in der Vergangenheit bereits Bestand hatte. Bereits unter Bischof László betrieb die Diözese ein kleines Weingut." Die Verbindung von Kirche und Wein habe eine lange Geschichte, die in vielen Regionen sichtbar sei – von den Augustiner-Chorherren über das Stift Klosterneuburg bis hin zur Abtei Pannonhalma. "Wir fühlen uns dieser Tradition verbunden und möchten sie auch im Burgenland pflegen."

"Da sind Leute am Werk, denen der Wein und die Gegend am Herzen liegt. Für die Region und fürs Land ist das sicher positiv", sagt der ehemalige Winzer Markus Faulhammer über den neuen Eigentümer des Schützenhofs.

Außerdem sei es der Diözese ein "großes Anliegen" gewesen, einen "positiven Beitrag für die Region Eisenberg" zu leisten. Denn am Schützenhof gab es laut Aussendung auch "starkes Interesse von Bietern aus dem asiatischen Raum". "Durch unser Engagement konnten wir letztlich verhindern, dass das Weingut an ausländische Investoren gelangt, die keinen Bezug zu dieser besonderen Weinbauregion haben", betont die Diözese.

Das Weingut Schützenhof Das Weingut Schützenhof liegt am Fuße des Eisenbergs, einer der besten Weinlagen des Burgenlands. Die biologisch bewirtschafteten Rebflächen umfassen überwiegend die autochthonen Sorten Blaufränkisch und Rotburger, ergänzt durch internationale Rebsorten wie Merlot und Pinot Noir. Bei Vollauslastung produziert das Weingut zwischen 100.000 und 150.000 Flaschen jährlich. Außerdem umfasst die Liegenschaft neben dem Weinkeller mit Produktions- und Lagerhalle inklusiver großzügige Verkostungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten ein Wohnhaus im burgenländischen Stil, ein Gästehaus mit Bauernstube, eine Maschinenhalle sowie einen rund 70 Jahre alten historischen Weinkeller.

Konkrete Pläne für die Zukunft lassen aber weiter auf sich warten. Denn derzeit werde "sorgfältig" geprüft, wie sich die Zukunft des Schützenhofs gestalten lässt: "Ob durch eine Verpachtung an junge Winzer, eine Zusammenarbeit mit erfahrenen Kellermeistern oder die eigene Erzeugung von Wein – alle Optionen stehen offen. Wir möchten uns dabei von einer offenen Haltung leiten lassen, um die beste Entscheidung für das Weingut und die Region zu treffen." Kein Geld aus Pachtpfründen Eine Sache ist der Diözese ebenfalls wichtig zu betonen: "Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir klarstellen, dass für den Erwerb des Weinguts keine Mittel aus der Verpachtung von Pfarrpfründen verwendet wurden. Die Pachtvorschreibung durch die Diözese ist derzeit noch nicht erfolgt, sodass daraus bislang keine Einnahmen bestehen. Die Gelder aus der Verpachtung der Pfründen sind ausschließlich für die Bezahlung der Priesterpensionen bestimmt, wie es das Kirchenrecht vorschreibt." Die Neuausschreibung der Pacht hatte im Vorjahr viel Kritik seitens der Landwirtschaft zur Folge.