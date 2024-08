Burgenländische Bauern von "kapitalistischer Kirche" enttäuscht

"Von Esterhazy hätte ich so etwas erwartet, aber nicht von der katholischen Kirche", sagt der Landwirt inmitten von Feldern und Wiesen etwas außerhalb von Sankt Margarethen. Der Mann steht in einer Menschentraube, die sich am Freitagvormittag hier versammelt hat, um gegen die Neuverpachtung der Pfarrpfründe zu demonstrieren. Der Kirchturm der Passionsspielgemeinde ist am Horizont nur als kleiner Punkt auszumachen.

"Ich bin von der Kirche enttäuscht", lässt der Demonstrant keinen Zweifel an seiner Gefühlslage. Damit ist er an diesem schwülen Freitag beileibe nicht allein.