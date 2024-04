Bauern fürchten um Pachtgründe der Pfarren

Das "Dekret über die Verwaltung von Pfründenvermögen in der Diözese Eisenstadt " wurde von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics schon am 29. Juni 2023 erlassen. Für Aufregung in den Pfarrgemeinden sorgt der bischöfliche Erlass aber erst seit dem Wochenende.

Am Samstag wurde unter dem hippen Titel "Pacht 2.0" Details zur "innovativen Lösung" auf der diözesanen Homepage veröffentlicht. In einem Satz zusammengefasst: Die Verpachtung von Pfründen (Äcker, Wiesen, Wälder und dergleichen) obliegt künftig nicht mehr den einzelnen Pfarren, sondern der Diözese. Sie wird also zentralisiert. Man orientiere sich dabei an anderen Diözesen und an Vorgaben des 2. Vatikanischen Konzils, heißt es in Eisenstadt.

Was passiert mit den Einnahmen, die auch bisher schon stets an die Diözese abgeliefert werden mussten? Sie fließen in einen Fonds zur sozialen Absicherung der Priester, betont eine Sprecherin der Diözese.

Von den Pfründen zu unterscheiden sind die Grundstücke der Pfarren. Deren Erlöse bleiben auf Ortsebene und fließen in die Erhaltung von Kirchen und Pfarrhöfen.