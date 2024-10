Alter Weißer aus dem Südburgenland mit neuem Namen

Der Eisenberg ist bekannt für seine einzigartige Bodenbeschaffenheit und die klare, mineralische Stilistik seiner Weine. Der Blaufränkisch hat sich hier seit Langem einen Namen gemacht. Doch nun tritt der Welschriesling als weiße Ergänzung neben die rote Hauptrebsorte der Region. Schon lange bildet der Welschriesling die größte Rebfläche nach dem Blaufränkisch – insbesondere in Rechnitz und am Csaterberg – und mit dem Jahrgang 2022 wird diese Tradition offiziell im DAC-System verankert.

Seit über 2.800 Jahren wird am Eisenberg Weinbau betrieben. Die Weinberge bieten mit ihren unterschiedlichen Bodentypen ideale Bedingungen für anspruchsvolle Weine. Die Top-Lagen wie Szapary und Saybritz am Eisenberg oder die Rieden Weinberg und Ratschen in Deutsch Schützen sind heute Synonyme für Spitzenqualität. Der Welschriesling, der besonders in Rechnitz und am Csaterberg gedeiht, soll nun in die Fußstapfen des berühmten Blaufränkisch treten.

Modernes Design für eine traditionsreiche Zukunft

Der Wandel am Eisenberg zeigt sich nicht nur im Wein, sondern auch im neuen Corporate Design des Eisenberg DAC. Das frische, klare Design, entwickelt von der Agentur "Der Tisch", ist eine Hommage an die Region. Die moderne Ästhetik symbolisiert die Weiterentwicklung und den dynamischen Blick nach vorn, ohne die Wurzeln zu vergessen. "Wir wollten die Vielschichtigkeit unserer Weine und die zeitlose Schönheit unserer Landschaft in einem modernen Design einfangen", erklärt Christoph Wachter, einer der führenden Winzer der Region.