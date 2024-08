Weintankstelle am Eisenberg

Was in Italien gang und gäbe ist, könnte doch auch im Burgenland funktionieren, dachte sich Weinbauer Hans Polczer. Und weil der 70-jährige Südburgenländer lieber probiert als studiert, hat er in seinem Betrieb am Eisenberg nun auch eine Weintankstelle eröffnet.

Eingeweiht wurde sie jüngst im Rahmen einer Lesung von Krimiautorin Martina Parker. „Es war eine richtige Gaudi, die Leute haben sich beim Weintanken fotografiert“, erzählt der Winzer. 240 Liter wurden abgegeben.