Weingenießer und Weingneißer in Eisenstadt

An diesem Sonntag gehört die Eisenstädter Fußgängerzone nicht nur den Touristen. Rund um die Pestsäule wird in der drückenden Mittagshitze fleißig gearbeitet. Denn am kommenden Mittwoch starten die heurigen Wein- und Genusstage, bis dahin sind noch einige Verkaufsstände und die Bühne aufzubauen.

Von 21. bis 25. August soll im Zentrum der Landeshauptstadt wieder geboten werden, was viele für die Essenz des Pannonischen halten: 47 Marktstandl bieten Wein und Kulinarik aus dem ganzen Land.