400 ukrainische Kinder gehen im Burgenland zur Schule

Fast 400 Kinder aus der Ukraine sind bereits in das burgenländische Schulsystem integriert worden. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt sich beim Lokalaugenschein des KURIER in Illmitz: Wo es möglich ist, lernen die Mädchen und Burschen gemeinsam mit gleichaltrigen burgenländischen Kindern in der ersten, zweiten und vierten Klasse.