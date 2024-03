Schloss-Spiele: Darf´s heuer ein wenig Karneval sein?

„Sinnlich und satt“, so wird die heurige Inszenierung der Schloss-Spiele Kobersdorf. Mit diesen Attributen machte der langjährige Intendant Wolfgang Böck am Montag Lust auf das Stück „Diener zweier Herren“. 62 Prozent der rund 13.600 Karten wurden bereits verkauft.

Die 20. Produktion von Böck in der 52. Spielsaison in Kobersdorf knüpft an die Theatergeschichte Italiens an, in der mittelburgenländischen Gemeinde hält der venezianische Karneval Einzug.