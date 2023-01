Da "Trautmann" seinen Augen kaum: Schauspieler Wolfgang Böck wird 70

Auch eckige Charaktere feiern runde Geburtstage – so wie der Linzer „Ur-Wiener“ Wolfgang Böck. Heute, Samstag, wird der Serienheld (vom „Kaisermühlen Blues“ bis zum „Trautmann“) und langgediente Festspiel-Intendant (seit 2004 und vermutlich bis 2028 in Schloss Kobersdorf im Burgenland) 70.

Diesmal (4.–30. Juli) gibt er den Herrn von Rappelkopf in Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“. Das entspricht exakt diesem, von ihm selbst maßgeblich geprägten Fach: Der wirrköpfige Widerspruchsgeist hinter dem Antlitz der trügerischen Gemütlichkeit, die so blitzartig ins Gefährliche umschlägt wie ein heftiges Unwetter aus heiterem Himmel im Hochalpinen.

Vertieft man sich in Böcks Bio, Trautmann seinen Augen kaum: So „debütierte“ er als Schauspieler schon in der Buben-Volksschule „als blond gelockte Prinzessin – drei Jahre später war des Blond weg und 20 Jahre später die Haar’“.

Der Sohn eines Industriekaufmanns und einer Kindergärtnerin ging trotz der Infektion mit dem Theater-Virus – „irrtümlich“, wie er heute sagt – in die Höhere Lehranstalt für Maschinenbau: „Ohne Abschluss, als ich dahinterkam, dass man Motorrad so auch fahren kann“. Aus dieser Zeit rührt so manche Erinnerung an Erlebnisse mit der Exekutive: „Eigentlich a Wahnsinn“, so Böck, „dass i dann an Polizisten g’spielt hab’ und sogar Ehrenkiberer worden bin – als Biker waren die doch immer meine natürlichen Feinde ...“