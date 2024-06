Jugendlicher attackiert Bademeister im Schwimmbad

Heftige Szenen spielten sich am Montagabend im Schattendorfer Schwimmbad ab. Der Bademeister wurde von einem Jugendlichen attackiert, weil er zuvor auf den nahenden Badeschluss hingewiesen hatte.

Das wollten die Jugendlichen nicht akzeptieren. Einer aus der Gruppe wurde in weiterer Folge handgreiflich und ging mit einem Motorradhelm in der Hand auf den Bademeister los und schlug mehrmals auf ihn ein.

"Rote Linie überschritten"

Laut Bürgermeister Thomas Hoffmann ist das kein Einzelfall. "Bereits in den Vorjahren kam es immer wieder zu Zwischenfällen, doch jetzt wurde endgültig eine rote Linie überschritten", sagt Hoffmann und kündigt eine rigorose Vorgehensweise gegen Personen an, die sich nicht "an unsere öffentliche Grundordnung halten".