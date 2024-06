Traum vom eigenen Pool: Welche Kosten die meisten überraschen

Auch beim Betrieb der Schwimmbäder ist die Zeit nicht stehen geblieben. Heute kommen frequenzgesteuerte Filterpumpen zum Einsatz, die einen Winterbetrieb ermöglichen, was wiederum Wasser spart, weil das Becken nicht ausgelassen werden muss. PV-Anlagen sparen Strom, Poolabdeckungen speichern Wärme und reduzieren die Verdunstung.

Österreichweit sorgen rund 150.000 eingebaute Pools für Erholung und Badevergnügen. „Allerdings ist der große Boom vorbei“, so der ÖVS-Präsident. „Verantwortlich sind die Inflation sowie schwierige Kreditvergaben. Auch die zuletzt hohen Energiepreise sind noch in den Köpfen.“

IMMO hat die wichtigsten Faktoren auf dem Weg zum eigenen Pool zusammengefasst:

Standort

Am Anfang steht die Bestimmung des Standortes. Den Garten kann man in der Regel nicht vergrößern, auch sind meist schon Strukturen vorhanden – von der Terrasse bis zur Bepflanzung –,die es zu berücksichtigen gilt. Da das Baden im Pool am meisten Spaß im Sonnenschein macht, sollte der Platz des Beckens auch idealerweise sonnenbeschienen sein. Eine Süd-West-Ausrichtung eignet sich perfekt, um die Sonnenstunden maximal auszunutzen. Und weil Verschmutzungen durch Laub lästig sind und Arbeit verursachen, sollten möglichst keine Bäume die Wasserfläche unmittelbar umgeben.

Größe

Wie groß soll der Pool eigentlich werden? Die Antwort leitet sich meist aus der zur Verfügung stehenden Fläche ab. Hilfreich ist, den in Frage kommenden Bereich abzustecken und etwa mit einer Plane auszulegen. So bekommt man ein gutes Gefühl dafür, ob die Größe den Garten nicht erdrückt und ob noch genug Raum für Spiel- und Liegeflächen bleibt. Für sportliches Schwimmen oder zu Trainingszwecken empfiehlt es sich, längere Becken auszuwählen. Ist dies aufgrund des Investitionsaufwandes und des Platzes nicht möglich, kann zum Beispiel eine Gegenstromschwimmanlage eine Lösung sein.