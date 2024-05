Gerollt oder gesät – so wächst der Traumrasen

Klar ist: Eine Wiese ist wesentlich vielfältiger und artenreicher als eine Rasenfläche und bietet daher Bienen, Hummeln und Schmetterlingen einen wertvollen Lebensraum. Außerdem ist ein Rasen, der rein aus Gräsern besteht und in den sich kein Unkraut verirren soll, pflegeintensiver. Egal ob Wiese oder Rasen : Zunächst muss der Untergrund vorbereitet werden. Ist der Boden verdichtet, wird er gelockert. „Dazu wird Quarzsand eingearbeitet“, rät Franz Wutzi von der Firma Marchfeldrasen . „Wichtig ist, dass das Wasser abfließen kann und keine Staunässe entsteht.“

Sollen Grassamen ausgesät werden, braucht man je nach Sorte 20 bis 30 Gramm pro Quadratmeter. Die Samen werden gleichmäßig verteilt (per Hand oder mit dem Streuwagen ) und anschließend mit einem großen Brett angedrückt. Ideal sind die Bedingungen für eine Neuanlage, wenn die Bodentemperatur 14 bis 25 Grad beträgt, also im Frühjahr und im Herbst. Die Samen werden nun täglich bewässert, nach einigen Tagen beginnen sie zu keimen. Bis die Grünfläche belastet werden kann, vergehen allerdings einige Wochen. Frisch ausgesäter Rasen wird erst gemäht, wenn er acht bis zehn Zentimeter hoch ist.

So wird ausgesät

Eine Alternative ist der Roll - oder Fertigrasen. Verlegt wird er in Bahnen, die Hersteller arbeiten mit Gartenprofis zusammen. Das Um und Auf ist es, den angelieferten Fertigrasen nicht länger als eine Nacht in zusammengerolltem Zustand zu belassen. Beim Verlegen werden die Rollen in Reihen aneinandergefügt. Damit eine dauerhafte grüne Fläche entsteht, müssen die Gräser im Untergrund verwurzeln. Damit das gelingt, soll der Rasen nach dem Verlegen feucht gehalten werden, aber nicht zu nass. Vor allem im Herbst soll man mit Wasser sparsam sein.