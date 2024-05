So geht's: Blumenwiese für einen naturnahen Garten anlegen

Eine Blumenwiese soll angelegt werden: Dazu muss der Boden – wie auch beim Rasen – vorbereitet werden, bestehende Pflanzen werden entfernt und der Boden gelockert. Hartnäckige Arten wie etwa der Giersch lassen sich bei der Anlage der Blumenwiese entfernen, rät Alexandra Syen, Expertin der Umweltberatung. „Bei zu nährstoffreichen Böden ist eine Abmagerung durch das Einbringen von Sand notwendig“, sagt sie. Der Boden wird abschließend geebnet.

#1. Saatgut:

Die beste Zeit für die Aussaat ist im Spätsommer, im Herbst oder im zeitigen Frühjahr. „Das Saatgut wird gleichmäßig auf die Fläche aufgebracht, wobei Lichtkeimer nicht mit Erde bedeckt werden dürfen“, so die Expertin. Der Boden sollte in den ersten Wochen nicht austrocknen, damit die Samen gut keimen. „Billige Saatgut-Mischungen enthalten oft hauptsächlich einjährige Blumen, im schlimmsten Fall sogar invasive Neophyten, die sich in Folge unkontrolliert in der Natur ausbreiten und heimische Arten verdrängen“, betont Syen. Sie empfiehlt daher hochwertiges Bio-Saatgut aus dem Fachhandel. „Die Mischung soll aus regionaltypischen und auf den Standort abgestimmten, ausdauernden Kräutern und Blumen bestehen. Alternativ kann auch Saatgut aus der Umgebung geerntet werden“, rät die Expertin, beim Kauf auf entsprechende Gütezeichen zu achten, wie „biologisch gärtnern“. Firmen wie Wilde Blumen oder Reinsaat sind bei „biologisch gärtnern“ gelistet und bieten Saatgutmischungen für unterschiedliche Standortansprüche. Je nach Saatgutmischung variiert die Menge an Samen pro Quadratmetern zwischen ca. 2,5 g/m2 und 5 g/m2. Nach der Aussaat können die unterschiedlichen Pflanzensamen zu verschiedenen Zeiten keimen, daher ist Geduld angesagt.