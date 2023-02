Schattendorf: Grenzübergang wird Fußgängerzone

Der Grenzübergang, der vor allem für Pendler aus dem Raum Sopron attraktiv ist, beschäftigt die Gemeinde und das Innenministerium schon länger. Hoffmann plädierte bereits vor einigen Wochen für eine Sperre und forderte einen Lichtschranken, um die Nutzung auf die Bewohner der Nachbargemeinden zu beschränken.

Ausnahmegenehmigung

Nun habe man sich mit den Behörden auf die Regelung in Form einer Fußgängerzone verständigt, so Hoffmann. Eine Ausnahmegenehmigung werde für zwei Jahre rund 160 Euro kosten und in Form von Gutscheinen refundiert. Die Bauarbeiten werden am 1. März beginnen und rund zwölf Wochen dauern.