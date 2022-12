ÖVP-Sagartz spricht in New York von „Asylkrise im Burgenland“

„Die ursprünglichen Texte hatten vor allem die Hilfe unserer unmittelbaren Nachbarn im Sinn. Wir Österreicher sind sehr engagiert, um Menschen in Not zu helfen, stoßen aber mittlerweile an unsere Grenzen bei den Themen Migration und Integration. Ein Update der internationalen Verträge ist notwendig“, erläutert Sagartz.

Kritik an den Forderungen des burgenländischen ÖVP-Chefs kam am Samstag von SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der gegenüber dem ORF der Volkspartei eine Mitschuld für die vielen Asylanträge zuschreibt. Rudolf Smolej von der FPÖ hingegen sieht in den Forderungen von Christian Sagartz eine Bestätigung der Kickl-Linie.