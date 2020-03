„Die vier Worte ab Wulkaprodersdorf sollen gestrichen werden, mehr wollen wir gar nicht“, sagte die grüne Landessprecherin Regina Petrik am Mittwoch in Eisenstadt. Gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich präsentierte sie den Entschließungsantrag, mit dem die rote Landesregierung aufgefordert wird, sich bei der türkis-grünen Bundesregierung für das Ende aller Diskussionen über den Weiterbau der A3 bis zur ungarischen Grenze stark zu machen. „Die Schleusen für den Transit dürfen erst gar nicht aufgemacht werden“, so Petrik und Hergovich.

Seit Jahren ist der Weiterbau ein Thema. Seit Ungarn mit der Autobahn M85 der Grenze immer näher kommt – 2023 könnte die M85 fertig sein – ist auch die Politik alarmiert. Denn der Druck auf einen Lückenschluss zwischen A3 und M85 steigt. Stattdessen, so Petrik, solle es auf burgenländischer Seite sektorale Lkw-Fahrverbote und in Sopron einen Ausbau der Kapazitäten für Güterverkehr auf der Bahn geben.