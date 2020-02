Bürgerinitiative fordert Tempo 80 auf S4 statt Ausbau "zur Autobahn"

„Haben wir keinen Zugang zu Gewessler?“, fragt Waltraud Bauch halb flehend, halb fordernd in die Runde der Aktivisten, die sich in einem Eisenstädter Lokal versammelt haben. Dass die Grünen seit wenigen Wochen erstmals in der Bundesregierung sitzen und mit Leonore Gewessler die Ministerin für Klimaschutz und Mobilität stellen, sollte im Kampf gegen den Ausbau hochrangiger Straßen doch helfen, meint die aus Bad Sauerbrunn stammende und in Eisenstadt wohnende Pensionistin.

Bauch gehört zu einer wachsenden Gruppe von Personen, die in Gemeinden entlang der Hauptverkehrsadern in den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Mattersburg leben und sich gegen einen weiteren Ausbau dieser hochrangigen Straßen wehren. „Wir können nicht immer nur reden“, so Bauch, „wir müssen etwas tun“.

Seit 2003 tun die zur BIG A3 zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen aus mittlerweile sieben Gemeinden etwas gegen den Weiterbau der Südostautobahn A3 vom Knoten Eisenstadt bis zur Staatsgrenze. Bisher mit Erfolg, denn seit 2004 laufen zwar – mit Unterbrechungen – die Asfinag-Planungen für das 10 Kilometer lange Stück bis zur ungarischen Grenze (frühester Baubeginn: 2027; Kosten zuletzt: rund 250 Millionen Euro), aber gebaut wurde bisher nicht.