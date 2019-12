Möglicher Baustart für A3-Verlängerung nicht vor 2027

2002 hatten SPÖ, ÖVP und FPÖ im Landtag den Ausbau der A3 beschlossen, seither ist er im Bundesstraßengesetz verankert. Die A3 verläuft vom Knoten Guntramsdorf bis zum Knoten Eisenstadt (wo sie derzeit endet) und virtuell weiter über Wulkaprodersdorf bis zur Staatsgrenze bei Klingenbach. Die letzten zehn Kilometer vom Knoten Eisenstadt bis Ungarn fährt man derzeit auf der B16, vorbei an Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Zagersdorf und Klingenbach. Alle vier Kommunen haben sich schon vor gut zehn Jahren gegen einen Weiterbau „auf Kosten der Lebensqualität der Bürger“ ausgesprochen. Die ÖVP möchte auch Volksbefragungen in den Gemeinden. Wenn die Gemeinden gegen den Ausbau sind, werde die Landesregierung ebenfalls nicht zustimmen, verspricht Rot-Blau.

Dass die Frage eines Weiterbaus der A3 zum Wahlkampfthema wird, hängt am Eifer der Nachbarn. Ungarn baut die Autobahn M85 bis an die Grenze. 2023 könnte alles fertig sein, so Ex-Minister Norbert Hofer ( FPÖ) im Vorjahr. Auf österreichischer Seite sei es „noch zu früh, um detaillierte Ausarbeitungen (z.B. Trassen, Anm.) kommunizieren zu können“, hieß es am Montag auf KURIER-Anfrage von der Asfinag. „Der Baubeginn ist aus derzeitiger Sicht für 2027 geplant“. Kosten werden keine genannt: 2016 ging man von rund 250 Millionen Euro für die 10 Kilometer aus. Damals wollte man aber auch „schon“ 2023 mit dem Bau beginnen...