Rohrbach: Fahndung nach Bankräuber läuft noch

Nach dem Banküberfall in Rohrbach, hat die Polizei am Mittwoch erste Fotos vom mutmaßlichen Täter veröffentlich. Wie der KURIER berichtet hat, soll der Räuber gegen Mittag das Geldinstitut betreten haben und forderte mit einer Faustfeuerwaffe Bargeld von einem Mitarbeiter. Der Mann floh mit Geld in unbekannter Höhe, eine Alarmfahndung blieb erfolglos.