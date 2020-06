Robin Hood aus Lockenhaus in China

Stecher war mit seinem klassischen Langbogen "als Vertreter der westlichen Welt" ausgewählt worden. Der Auftritt in der Show sei das Highlight seiner bisherigen Karriere gewesen. Beim Wettkampf in China sah Stecher einen Vorteil in seinem "einfachen Bogen". "Ich konnte sehr flüssig schießen und war beweglich", sagt Stecher. Juanjuan hatte es mit ihrem Olympiabogen samt Zieleinheit nicht so leicht. Schließlich konnten beide sieben von 15 Ringen treffen und somit gingen die Sportler mit einem Unentschieden vom Platz.