Rezepte gegen Ärztemangel gesucht

Die Versorgung durch Allgemeinmediziner sehe er in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren als „zunehmend schwierig“, sagt der Vizepräsident der Ärztekammer Burgenland, Michael Schriefl. Denn laut aktuellen Daten der Burgenländischen Gebietskrankenkasse gehen im Burgenland in den kommenden Jahren 60 Prozent der Allgemeinmediziner in Pension.