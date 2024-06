"Rettungseuro" fast verdoppelt, Leistungen werden ausgebaut

Insgesamt sind heuer im Land 60 Einsatzteams an 18 Standorten im Einsatz. Dazu kommen fünf Notarzteinsatzfahrzeuge. Die Rettungsdienst-Standorte werden künftig per Verordnung vom Land bestimmt.

Der Stützpunkt in Rudersdorf wurde zu einem 24-Stunden-Betrieb ausgebaut, in Großpetersdorf und Zurndorf wurden zwei neue Einsatzstellen geschaffen und landesweit zehn zusätzliche Einsatzteams aufgestellt.

Ebenfalls seit Anfang des Jahres gilt die Neuordnung des Notarztsystems, die für die Standorte Oberpullendorf, Oberwart und Güssing ein einheitliches Regime vorsieht: Werktags von 7.30 bis 19 Uhr werden Notarztdienste vom jeweiligen Krankenhaus abgedeckt. Außerhalb dieser Zeiten übernehmen vom Roten Kreuz organisierte ärztliche Freelancer die Notarztdienste.

Der Einsatz dieser freien Ärzte außerhalb des Spitalsbetriebs wird mit 150 Euro pro Stunde vergütet.

Unverändert bleibt die Organisation an den Standorten der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und Frauenkirchen. Die Notarztdienste in Eisenstadt werden rund um die Uhr durch das Krankenhaus abgedeckt, in Frauenkirchen durch Freelancer.