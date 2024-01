Land investiert 250 Millionen Euro in Eisenstädter Spital

Während in Oberwart ein nagelneues Spital gebaut wurde, das im Mai in Betrieb geht, wird das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt in den kommenden zehn Jahren um- und ausgebaut. Bis 2034 will das Land 250 Millionen Euro in das größte und älteste Spital des Landes investieren. Die Planungsphase beginnt im Frühjahr, Baubeginn soll 2026 sein. Das gaben LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Gesundheitsreferent der Landesregierung und Spitalschef Robert Maurer am Dienstag in Eisenstadt bekannt.

Die "geschätzten" 250 Millionen Euro lägen über den Kosten für den Neubau des Oberwarter Spitals, sagte Doskozil. Die Finanzierung sei gesichert, die genauen Modalitäten sond noch in Ausarbeitung.