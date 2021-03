Renaissanceschloss wird kunstvoll wachgeküsst

Phantastischer Realist

Die Fortführung der Sommerakademie sei im Sinne ihres verstorbenen Vaters, sagt Lehmden. Ihm sei das Lehren ein Anliegen gewesen. Der Mitbegründer der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ war selbst Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und hatte eine Professur an der Akademie für angewandte Kunst in Istanbul inne. 1969 und 1975 war Lehmden zudem Leiter der Klasse für Malerei an der Sommerakademie Salzburg.

Feier in Schlosskapelle

Ein besonderes Fest wird in Deutschkreutz schon am 3. Juli zelebriert: Die Einweihung der restaurierten Schlosskapelle jährt sich zum 40. Mal. Barbara Lehmden erinnert sich noch gut an das Ereignis 1981: „Mein Vater hat die Kapelle restauriert. Als sie fertig war, wurde ich dort vom damaligen Bischof (Stefan) László getraut.“

Auch heute dient die 1643 errichtete Kapelle – neben dem Rittersaal und dem Schlosspark – als beliebte Location für Hochzeiten. Anfragen für Trauungen gebe es jedenfalls schon, sagt Barbara Lehmden.

https://schlossdeutschkreutz.at