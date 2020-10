Schloss Deutschkreutz öffnet seine Türen

Es war das Jahr 1966, als Professor Anton Lehmden das nur wenige Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt liegende Renaissanceschloss Deutschkreutz erwarb. Bis zu seinem Tod 2018 restaurierte er das 1625 erbaute und denkmalgeschützte Objekt.

Im Familienbesitz ist es aber bis heute. Barbara Lehmden will das Erbe ihres Vaters in seinem Sinne weiterführen. Jüngstes Beispiel sind die von ihrem Vater in den 1970er-Jahren gefertigten Wandbilder für die Marienkapelle in Graz, die dieser Tage von einem Experten restauriert worden sind.