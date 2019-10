Schloss Deutschkreutz: Eine Nacht für Anton Lehmden

Nachdem die Kapelle 2011 abgerissen wurde, wurden die Wandbilder Lehmdens vorsichtig abgetragen. „Ich habe diese Fresken sozusagen aus der Kiste gerollt“, sagt Barbara Lehmden. In mühevoller Kleinarbeit hat sie die Wandbilder gemeinsam mit Experten in dem Vorraum der Deutschkreutzer Kapelle angebracht. Am 5. Oktober werden sie erstmals gezeigt.

Betrachtet werden können auch die Werke des Künstlers. Das letzte Werk, an dem er gearbeitet hatte steht samt Malutensilien so da, wie er es kurz vor seinem Tod verlassen hatte.