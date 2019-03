Befragte wollen freien Seezugang und sind gegen Verbauung des Ufers

Welche Punkte von der Landesregierung konkret umgesetzt werden, soll bis zum Sommer feststehen. „Natürlich wird es Kompromisse brauchen, in vielen Bereich gibt es noch keinen Lösungspfad“, sagt dazu Projektleiter Peter Zinggl. Klar sei aber, dass das von Niessl ausgegebene Motto „Schützen durch Nützen“ maßgeblich sei: „Der See als reines Museum kann nicht das Ziel sein.“ Was dann aber tatsächlich umgesetzt werde, sei eine Sache der Politik.

Basis für den Masterplan war eine (nicht repräsentative) Umfrage in 27 Seegemeinden; rund 2.100 Fragebögen wurden ausgefüllt retourniert. Um die einzelnen Problemfelder einzugrenzen, wurden drei Themenblöcke fixiert: im See, am See und rund um den See. Anhand dieser Vorgaben wird bis zum Sommer der Masterplan fertig gestellt. M. Pekovics