Finanzen im Fokus: Rechnungshof prüft Burgenland

Die Finanzen des Landes und die Landesholding werden vom Bundesrechnungshof geprüft. Bekanntgegeben wurde das von den Klubobleuten Bernd Strobl (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ), die sich in ihrer Kritik an der Finanzsituation bestätigt sehen.

Die ÖVP Burgenland spricht von einem „Paukenschlag“. Klubobmann Strobl verweist darauf, dass seine Partei schon seit Monaten eine Prüfung gefordert habe. Zuletzt sei ein Schreiben an SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer ergangen. Strobl befürchtet ein „ähnliches Finanzdesaster wie seinerzeit in Kärnten“ und warnt vor einer „Schuldenpolitik ohne Rücksicht auf morgen“. Er fordert „volle Transparenz von der rot-grünen Regierung“ und betont, die Burgenländerinnen und Burgenländer hätten ein Recht auf die ganze Wahrheit.

Auch die FPÖ begrüßt die Prüfung ausdrücklich. Klubobmann Hofer spricht von einer „Besonderheit“ und verweist auf den offiziellen Prüfungsauftrag des Rechnungshofes. Dieser sehe vor, die wirtschaftlichen Tätigkeiten des Landes und seiner Gesellschaften systematisch zu durchleuchten. Dabei gehe es um die Finanzverflechtungen mit Beteiligungen,

die Vergabe öffentlicher Aufträge,

die Gebarung von Landesunternehmen sowie

die Rolle von Zwischengesellschaften und

die Transparenz von Entscheidungsprozessen. Für Hofer ist entscheidend, „ob mit öffentlichen Geldern sorgsam umgegangen wird“.