Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will bei der Landtagswahl 2030 wieder antreten. Er habe noch viel vor. "Daher ist für mich klar, wenn meine Gesundheit mitspielt, werde ich 2030 wieder kandidieren", hielt Doskozil in einem Interview mit der Kronen Zeitung (Sonntag-Ausgabe) fest. Gerüchte über einen möglichen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen wies er erneut zurück: "Je mehr Gerüchte es gibt, umso größer ist meine Motivation, weiterzumachen."

"Man ist etwas eingeschränkt, das Leben wird zur Herausforderung"

Mit seiner Erkrankung, die in der Vergangenheit bereits mehrere Operationen wegen Verknöcherungen am Kehlkopf notwendig machte, könne er gut umgehen. "Man ist etwas eingeschränkt, das Leben wird zur Herausforderung. Doch die Bevölkerung goutiert, dass einer, der eine Beeinträchtigung hat, seinen Beruf auch ausüben kann", betonte Doskozil. In der Landespolitik sei das nicht immer der Fall: "Es ist heutzutage wohl so, dass der eine oder andere aus parteipolitischen Gründen versucht, Kapital daraus zu schlagen." Die Rücktrittsgerüchte seien jedenfalls "vollkommener Blödsinn".