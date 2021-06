Raubmord: Prozess startet am Landesgericht Eisenstadt

Heute, Dienstag, startet am Landesgericht Eisenstadt ein zweitägiger Geschworenenprozess. Auf der Anklagebank muss ein 28-jähriger Niederösterreicher Platz nehmen, die Anklage lautet auf Mord und Raub.

Dem Mann wird vorgeworfen, im August des Vorjahres einen 22-jährigen Burgenländer in Mörbisch nach mehreren Schlägen gegen das Gesicht sowie einen Kniestoß in den Bauch in einen Entwässerungskanal des Neusiedler Sees gezerrt zu haben. Laut Obduktion wurde der Staatsbuchhalter mit „stumpfer Gewalt“ gegen den Kopf geschlagen und danach im knietiefen Wasser ertränkt. Der 22-Jährige wurde in der Nähe der Kläranlage tot gefunden.

Nach der Tat galten sowohl die teure Armbanduhr des Opfers sowie ein Bargeldbetrag 9.000 Euro als verschwunden. Ein fast identer Bargeldbetrag war später bei dem Verdächtigen gefunden worden.

Einer der Letzten

Der verdächtige Niederösterreicher war wenige Tage nach dem Vorfall festgenommen worden. Er soll einer der Letzten gewesen sein, die den 22-Jährigen gesehen hatten. Laut Strafverteidigerin Astrid Wagner habe sich ihr Mandant von Anfang an für nicht schuldig bekannt.

Er habe das spätere Opfer am Tag der Tat zu einem Termin begleitet, so die Version des Beschuldigten. Der 22-Jährige habe sich mit zwei Leuten verabredet, bei denen er Schulden gehabt haben soll. Ihr Mandant sei als „eine Art Bodyguard“ bei dem Treffen dabei gewesen, so die Anwältin.

Doch das Treffen sei aus dem Ruder gelaufen und da habe der Beschuldigte selbst Angst bekommen und sei mit seinem Auto davongefahren.

Zweifel der Ermittler

Ermittler hatten allerdings Zweifel an dieser Version des Tathergangs, der KURIER berichtete. Es habe kein einziges Indiz auf die Beteiligung anderer Beteiligter am Tatort gegeben.

Dass mehrere Personen anwesend waren, hätte man „durch Auswertung der Handys“ klären können, sagt die Verteidigerin. Ein von ihr gestellter Beweisantrag sei nicht erfüllt worden. Sie habe den Eindruck, dass einseitig in Richtung ihres Mandanten ermittelt worden sei, sagt Wagner.

Ein Urteil wird für Donnerstag erwartet.