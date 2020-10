Mord in Mörbisch: Rätsel um ein Erdloch als Geldversteck

Es mutet als durchaus bemerkenswerte Geschichte an, die der Tatverdächtige im Fall des Mordes an einem 22-jährigen in Mörbisch (Burgenland) zu seiner Verteidigung parat hat. Um der aufgetischten Story auf den Grund zu gehen, hat das Gericht in Eisenstadt am Freitag einen ungewöhnlichen Lokalaugenschein in Mannersdorf am Leithagebirge (NÖ) abgehalten. Gedreht hat sich dabei alles um ein Erdloch in einem Grüngürtel.

Kevin A. (28) ist der Hauptverdächtige für den Mord an Niklas S.. Die Leiche des jungen Burgenländers war am 10. August mit dem Gesicht nach unten in einem Kanal der Mörbischer Kläranlage entdeckt worden. Laut Obduktion wurde der Staatsbuchhalter mit „stumpfer Gewalt“ gegen den Kopf niedergeschlagen und anschließend im knietiefen Wasser ertränkt. Als verschwunden gelten seither mehrere Tausend Euro des Opfers sowie seine wertvolle Rolex-Armbanduhr vom Modell Batman. Die Polizei startete zuletzt einen Fahndungsaufruf, ob jemand nach dem 10. August die Uhr zum Kauf angeboten hat.