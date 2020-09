Nach Mord in Mörbisch: Suche nach verschwundener Luxusuhr

Am 10. August war ein 22-jähriger Mann im Bereich der Kläranlage Mörbisch am Neusiedler See ermordet aufgefunden worden. Aus dem Besitz des Opfers fehlt eine Armbanduhr der Marke Rolex Batman. Die Polizei ersucht nun um Mithilfe: Wer kann zum Verbleib der Armbanduhr Angaben machen? Wurde die Armbanduhr ab dem 10. August irgendwo zum Kauf angeboten?

Sachdienliche Hinweise, welche auch anonym bleiben können, unter der Telefonnummer 059133 10 3333 an das Landeskriminalamt Burgenland oder an jede andere Polizeidienststelle.