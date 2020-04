Erdrosselt und abgelegt: Die Tote aus dem Burgenland

Warum sie niemand vermisste? „Das war in den Neunzigern bei diesen Frauen so. Die sind gekommen und gegangen. Wir dachten, sie wird in einem anderen Club in einem anderen Bundesland arbeiten“, sagt etwa Bordellbetreiber Joe Gruber, auch bekannt als „ Papa Joe“ in der burgenländischen Rotlichtszene. Er kannte Rosi, sie war „das Mädchen vom Herbie“, einem anderen Zuhälter von damals, der heute zurückgezogen lebt.

Sowohl Joe Gruber als auch "Herbie" wurden von den Ermittlern als vergleichsweise "gute Zuhälter" beschrieben, denn damals, in den Neunzigern, hätte es "richtig furchtbar brutale Männer" gegeben, doch die beiden seien immer recht ordentlich zu ihren Frauen gewesen. Es wird also ausgeschlossen, dass sie mit der Tat in Verbindung stehen könnten.