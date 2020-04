Die unbekannte Tote: Die zweite Folge rund um einen rätselhaften Frauenmord

Im zweiten Teil taucht unsere Reporterin ins burgenländische Rotlichtmilieu ein. Wir erfahren mehr über einen Streit am letzten Abend, an dem das Opfer gesehen wurde und der vielleicht ihr grausames Schicksal besiegelte. Wir besuchen einen gewissen " Papa Joe", der sie kannte und sicher ist, dass sie nie alleine mit einem ihr unbekannten Mann mitgegangen wäre. Ein bestimmter Name taucht immer wieder auf.