Ratschenbuam müssen keine Kinder sein, das geht auch mit 75+

© Orovits Thomas Walter Mittnecker, Hans Parsch und Ulrich Nakowitz (v. li.) brechen um Mitternacht zum Ratschen auf.

Das Ratschen in der Karwoche war lange auf dem Rückzug. In den vergangenen Jahren gibt es da und dort im Burgenland eine Renaissance. Und in Neufeld hat sich längst eine eigene Tradition etabliert.