Punktlandung für die besten Militär-Fallschirmspringer

Sorgen bezüglich möglicher Lärmbelästigung macht sich Bürgermeister Vinzenz Knor nicht: „Natürlich wird es zu verschiedensten Lärmentwicklungen kommen, aber bei den Übungen in den letzten zwei Jahren gab es keine Beschwerden. Ich wohne selbst in der Kasernenstraße.“

Landesrat Heinrich Dorner verspricht eine „Wertschöpfungskette bei solchen Großveranstaltungen“. Das heißt: Stadt, Betriebe und Tourismus sollen vom zehntägigen Militär-Event profitieren – idealerweise langfristig durch wiederkehrende Gäste.

Gesprungen wird je nach Bewerb alleine oder in einer Fünfergruppe. Dass die Special Olympics am 23. Juni beginnen, sei der Heeresführung bewusst. Eigentlich hätte die WM 2020 stattfinden sollen, Corona macht dem Wettkampf jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Aufgrund der sicherheitspolitischen Lage treten Russland und Weißrussland nicht an. Etwaige ukrainische Flüchtlinge in der Region werden für das Event nicht sensibilisiert: „Wir hatten in Eisenstadt eine große Übung mit Panzern, da gab es keine negativen Rückmeldungen“, heißt es vom Heer.