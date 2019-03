Prozess um Windrad-Brand: Techniker nimmt Diversion an

Am 19. Dezember 2017 kam es in Gols zu dem folgenschweren Zwischenfall, bei dem sowohl der Angeklagte als auch ein junger Kollege schwere Verletzungen erlitten hatten. Der 41-Jährige zog sich schwere Verbrennungen im Gesicht, an den Händen sowie am Oberarm und im Schulterbereich zu und trug ein diagnostiziertes Inhalationstrauma davon. Danach befand er sich etwa zweieinhalb Wochen im künstlichen Tiefschlaf, etwa ein Jahr lang musste er rund um die Uhr Kompressionskleidung tragen. Er befindet sich nach wie vor im Krankenstand.

Der Mann, dem die Staatsanwaltschaft fahrlässige Körperverletzung und fahrlässiges Herbeiführen einer Feuersbrunst vorwarf, hätte am Tag des Zwischenfalls eine Sicherung aus einem Schaltkasten holen sollen, die am Vortag einem anderen Kollegen hineingefallen war. Dazu wäre das Abschalten des Stroms nötig gewesen. Da der einzige Kollege, der dies hätte tun dürfen bzw. können, nicht da war, bekam der 41-Jährige für diese Tätigkeit einen Schutzhandschuh, mit dem Arbeiten in Spannungsbereich bis zu 1.000 Volt möglich sind, geliefert. „Wir waren uns sicher, dass da nichts passieren kann“, meinte der Angeklagte zu Prozessbeginn am 8. Jänner.