Prozess um Windrad-Brand: „Ob da nicht der Falsche sitzt?“

Der Brand eines Windrades in Gols (Bezirk Neusiedl/See) hatte 2017, wenige Tage vor Weihnachten, für großes Aufsehen gesorgt. Zwei Techniker, die in 100 Meter Höhe mit Wartungsarbeiten beschäftigt waren, erlitten zum Teil schwerste Verbrennungen. Für einen der beiden, einen 41-jährigen Elektroinstallateur, hatte der Vorfall am Dienstag auch ein gerichtliches Nachspiel. „Fahrlässige Körperverletzung sowie das Herbeiführen einer Feuersbrunst“ legte die Staatsanwaltschaft dem Nordburgenländer zur Last. Der Beschuldigte, der damals bei einer Servicefirma für Windräder beschäftigt war, bekannte sich nicht schuldig.

Gemeinsam mit seinem 21-jährigen Arbeitskollegen, einem Mechatroniker, sollte er eine Sicherung am Windrad 3 entfernen, die hinter einen Leistungskasten gefallen war. „Wir haben nachgefragt, ob der Strom abgeschaltet wird. Aber es hat geheißen, es gibt keine Möglichkeit.“ Der einzige Kollege, der dazu ermächtigt gewesen sei, sei auf Urlaub gewesen. „Damit uns der Chef nicht hinausschmeißt“, habe man die Arbeit dennoch erledigen wollen. Dazu seien Schutzhandschuhe geliefert worden, mit denen Arbeiten im Spannungsbereich von 1000 Volt durchgeführt werden können.