Prozess nach Kirtagsrauferei: Wären sie doch im Tagada geblieben

Dem Ausruf des Opferanwalts können vermutlich alle beipflichten, die am Mittwoch versuchen, dem Prozess gegen zwei Burschen zu folgen, die wegen Körperverletzung angeklagt sind: „Da fehlt mir ein bissl was dazwischen“, sagt der Jurist in Richtung eines von mehreren Zeugen, die alle nur sehr lückenhafte Erinnerungen an den Tumult beim Trausdorfer Kirtag haben.

Das Bild wird auch am Ende der gut zweistündigen Verhandlung nicht annähernd vollständig sein.