Viereinhalb Jahre Haft und Einweisung für Brandstifter von Wulkaprodersdorf

Der Verteidiger und der Sachverständige waren sich einig: Einen derart höflichen und einsichtigen Angeklagten haben sie bisher selten gesehen. Kaum zu glauben, dass der korpulente 31-Jährige, der am Freitag im Landesgericht Eisenstadt vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Karin Knöchl sitzt, nicht nur zwei Vorstrafen am Buckel hat, sondern im vergangenen Sommer auch noch ganz Wulkaprodersdorf in Angst und Schrecken versetzt hat.