Polizei stürmte Asylquartier in Güssing

Ein als Flüchtlingsunterkunft genütztes Haus an der Hauptstraße in Güssing wurde am Samstag gegen Mittag von der Polizei gestürmt. Laut BVZ beobachteten Passanten, wie vermummte und bewaffnete Beamte in das Gebäude eindrangen. Seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der Einsatz bestätigt.

Terrorverdacht

Die Hausdurchsuchung sei angeordnet worden, weil einer der Bewohner des Asylquartiers verdächtigt werde, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Dies sei Ergebnis von Ermittlungen des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung. Der Einsatz in Güssing stehe aber nicht in Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Montag in Wien.

Bei der Hausdurchsuchung seien weder Waffen, noch Munition oder Sprengstoff gefunden worden. Der Verdächtige wird derzeit einvernommen.