7 Brände in einer Woche: Polizei sucht den Feuerteufel

In Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ermittelt die Polizei nach einer Serie von Bränden innerhalb weniger Tage. Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Strohballenbrand am Güterweg zwischen Wulkaprodersdorf und Antau gerufen.

Ein Strohhaufen war im Brand geraten, in rund 200 Meter Entfernung brannten zwei Strohballen, die auf einem Anhänger gelagert waren.

➤ Lesen Sie mehr: Drei angezündete Autos in drei Wochen