Großeinsatz der Feuerwehr bei Flurbrand im Böhmischen Prater

Ein Flurbrand auf einem Feld beim Böhmischen Prater in Wien-Favoriten hat am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, 69 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen rückten in den Bereich der sogenannten Löwygrube aus, berichtete Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.

"Wir haben den Brand auf das Feld beschränken können", sagte er. Die Flammen hatten bereits gedroht, auf benachbarte Gärten mit Einfamilienhäusern überzugreifen.