Polit-Streit um Budget des Müllverbandes

Am Samstag fand die Versammlung des Burgenländischen Müllverbands (BMV) in Raiding statt. Eigentlich hätten zum 17. Mal in Folge die Müllabfuhrgebühren ohne Erhöhung beschlossen werden sollen.

Die Vertreter der ÖVP-Gemeinden haben den Antrag gestellt, 30 Millionen Euro an Rücklagen des BMV wegen der Finanzprobleme durch die Corona-Pandemie an die Mitgliedsgemeinden zurückfließen zu lassen. Denn der BMV hat 50 Millionen Euro an Rücklagen und die etwa gleiche Summe an Rückstellungen. „Die SPÖ hat gegen diesen Antrag gestimmt und verhindert dringende Unterstützung für die Gemeinden“, kritisiert der ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.