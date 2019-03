Was im Burgenland in der Mülltonne landet

Nicht alles, was dort zu finden sei, gehöre auch in die schwarze Tonne. Ein Ziel des Müllverbandes ist, den Anteil an biogenen Stoffen zu senken, wie die Ergebnisse zeigen: „Hier müssen wir ansetzen, aber im Burgenland gibt es keine Biotonnenpflicht“, sagt BMV-Obmann Markus Szelinger. Denn bei jenen Haushalten, die keine eigene Biotonne haben, lande fast die doppelte Menge an Bioabfall im Restmüll. Auch der Anteil an weggeworfenen, noch verpackten Lebensmitteln sei hoch. „Hier haben wir die Möglichkeit, noch einiges zu verbessern“, meint Szelinger, der mit neuen Aufklärungskampagnen zur Müllvermeidung auffordern will.