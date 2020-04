Podersdorfs Tourismus: Videobotschaft zur Versöhnung

Dutzende Anrufe, empörte eMails und negative Social Media Postings seien die Folge gewesen. Vor allem aus dem für das Burgenland so wichtigen Zielmarkt Wien hagelte es massive Beschwerden. "Viele kündigten an, Podersdorf am See in Zukunft meiden zu wollen. Leidtragende sind letztendlich die Betriebe, die es schon ohne diese äußerst unglückliche Kommunikation sehr schwer haben", sagt Lentsch.

Deshalb wurde eine persönliche Videobotschaft zusammengestellt – gesprochen von zahlreichen Betriebsinhabern.