Planquadrat: Polizei zeigt 1.054 Schnellfahrer an

Raser auf der S31

Bei den Radarmessungen auf der Burgenland Schnellstra├če S31 wurden bei Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) zwei Raser erwischt. Die Fahrzeuge - eines mit ├Âsterreichischem und eines mit ungarischem Kennzeichen - waren mit 161 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs, berichtete die Polizei am Samstag. Die beiden Lenker wurden angezeigt.

Welpen ohne Tollwutimpfung

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurde auch ein Kastenwagen, der auf dem Weg von Rum├Ąnien nach Br├╝ssel war, bei der Einreise in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) genau unter die Lupe genommen. Die Lenker konnten f├╝r die zwei 13 Wochen alten Hundewelpen der Rasse ÔÇ×Dogo ArgentinoÔÇť allerdings keine g├╝ltige Tollwutimpfung nachweisen. Der Weitertransport nach Belgien wurde deshalb untersagt.

Zudem war der Kastenwagen stark ├╝berladen, laut Polizei war die Verkehrs- und Betriebssicherheit daher nicht mehr gew├Ąhrleistet. Die beiden Lenker waren bereits seit 26 Stunden unterwegs, das im Fahrzeug eingebaute digitale Kontrollger├Ąt zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten wurde nicht verwendet. Dadurch wollten sie laut Exekutive einen durchgehenden Transport ├╝ber eine Strecke von 2250 Kilometer gew├Ąhrleisten.

Das Duo wird wegen mehrerer Verst├Â├če - darunter das Tiertransportgesetz, das Tierseuchengesetz sowie das Kraftfahr- und Gelegenheitsverkehrsgesetz - bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.